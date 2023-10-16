Hırvatistan'daki Türk bankası, Türkiye ve Hırvatistan'daki girişimcilere köprü oluyor

Hırvatistan’da faaliyet gösteren Türk sermayeli banka, 17 şubesiyle Türk firmalarına hem Hırvatistan’da hem de AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri projelere destek veriyor.

Türk sermayeli KentBank, Hırvatistan’da bulunan 17 şubesiyle Türk girişimcilere destek veriyor. Türkiye ve Hırvatistan’daki girişimcilere köprü görevi gören banka, şube sayısıyla sektörde ilk 10’a girdi. Bankanın çalışmaları hakkında bilgi veren KentBank Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Hasan Ecesoy, "Hırvatistan’daki 17 şubesiyle sektörde ilk 10’a girmeyi başardı. Türk firmalarının sadece Hırvatistan’da değil aynı zamanda AB içinde hayata geçirecekleri projelere de doğrudan ve Türk bankaları ile iş birliği yaparak destek veriyoruz" dedi.

"Hırvatistan’ın en büyük 9’uncu bankası oldu"

Bankanın 2022’de gerçekleştirdiği yüzde 8,5’lik ortalama öz kaynak karlılığından sonra 2023’te yüzde 11,5’e ulaşarak en yüksek kar ve öz kaynak karlılığını gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade eden Ecesoy, "2022’de 541 milyon euro olan toplam aktiflerimiz, 30 Haziran 2023’te 663 milyon euroya, toplam mevduatlarımız 481 milyon euroya, toplam krediler ise 327 milyon euroya erişti. 2023’te 7 milyon euro net kara ulaşacağız. Başta dijitalleşme olmak üzere yapılan yatırımlar ve uygulanan stratejiler sayesinde, aktif sıralamada hızla yükselerek Hırvatistan’ın en büyük 9’uncu bankası oldu" açıklamasında bulundu.

İki ülke ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Verimli toprakları, gelişmiş ulaşım altyapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücüyle Hırvatistan’ın, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarıyla Türk girişimcilerinin ve yatırımcılarının ilgisini çektiğini ifade eden Ecesoy, "Hırvatistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 2022’de 200 milyon euroya ulaştı. İki ülke arasında enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir işbirliği ve ticaret alanı bulunuyor. AB fonlarının sağladığı ivmeyle enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan’da artması bekleniyor. Ülke, müteahhitlik hizmetleri, deniz turizmi ve yat imalatının yanı sıra otel yatırımları gibi alanlarda da fırsatlar sunuyor. Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi 2022’de 1 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirlenen hedef, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar olarak açıklandı" şeklinde konuştu.