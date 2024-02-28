Hisarcıklıoğlu: 'Bursa Ticaret Borsası, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor'

Bursa Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, meclis üyeleri ile bir araya gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa TB’nin hayata geçirdiği çalışmalarla gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere Türkiye’nin ticaretinde önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası’nı (Bursa TB) ziyaret etti. Bursa TB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine Borsa’nın faaliyetlerive projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Uluslararası standartlarda hizmet kalitesi

Üye odaklı hizmet anlayışından taviz vermeden, üyelerin talep ve ihtiyaçlarına uygun projeleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Başkan Matlı, 5 yıldızlı akredite Borsa olarak uluslararası standartlarda hizmet sunduklarını vurguladı. Göreve geldikleri 2013 yılında 980 milyon lira olan tescil işlem hacmini 2023 yılı itibarıyla 32 milyar liranın üzerine çıkardıklarını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Kuruluşumuzun 100. yılını kutlayacağımız 2024 yılında, üyelerimize ve kentimize güç katacak projelere öncelik veriyor, tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Bursa’ya Gıda OSB kazandırmak istiyoruz”

Bursa Ticaret Borsası olarak dijitalleşme ve uluslararası ticaret konularında aktif bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Özer Matlı, Bursa TB Akademi projesi ile ticaretin dijitalleşme sürecine liderlik etmeye gayret ettiklerini vurguladı. Gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Başkan Matlı, Bursa’nın sahip olduğu tarımsal üretim çeşitliliği ve dünyaca ünlü gıda markalarıyla aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, Bursa’ya gıda alanında ihtisas organize sanayi bölgesi kazandırmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

“Bursa TB, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Meclis Üyelerini çalışmalarından dolayı kutlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası’nın, bugün Türkiye’nin ticaret, tarım ve hayvancılık alanlarında önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Bursa TB öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bursa’da borsa 1924 yılından bu yana vardı ancak 2013 yılındaki seçimlerde Özer kardeşimin başkanlığa gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalarla, Bursa’da Borsa gerçekten varmış dedirtti. Bu noktada başta Özer Matlı başkanım olmak üzere tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

“Mesleki eğitime yönelik çabalarınızı takdir ediyorum”

Bursa’nın sanayi ve tarım potansiyeline dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Borsa’nın bu alandaki çalışmalarını desteklediklerini belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, Bursa Ticaret Borsası’nın mesleki eğitime verdiği önemi ve tarım meslek liselerine sahip çıkma çabalarını da takdirle karşıladıklarını ifade etti. Bu yöndeki çalışmaların Türkiye’nin geleceği için kritik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin ilk tarım meslek lisesi olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında hamilik yapan, örnek çalışmalara imza atan Bursa Ticaret Borsası’nı ayrıca tebrik ediyorum. Bu yıl 100. yıl dönümünü kutlayacak olan Borsa’nın kurucularını ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Ali Cihan’dan Başkan Matlı’ya teşekkür

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan ise, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine okulda hayata geçirilen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı. Bursa Ticaret Borsası’nın himayelerinde yürütülen çalışmalar ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bugün sektörle iş birliği yapan ve ihtiyaç duyulan alanlarda sektöre istihdam sağlayan bir okul haline geldiğini belirten Ali Cihan, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOBB başta olmak üzere desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Bursa Ticaret Borsası Başkanımız Özer Matlı’ya öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.