Hisseli Tarla Satışları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

Türkiye’de tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ve hisseli satışların yaygınlaşması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Özellikle Trakya’da toprakların parçalı yapıya dönüşmesi, verimliliğin düşmesine ve üretim miktarında kayıplara yol açıyor. Tarım topraklarının ekonomik bütünlüğünün korunmasının üretim planlaması açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Parçalanma Verimi Düşürüyor

Tarım arazilerinin küçük hisselere ayrılması; ekim, dikim ve planlama süreçlerinde koordinasyon sorunları yaratırken maliyetleri de artırıyor. Mevcut yasal düzenlemelere rağmen nüfus baskısı ve mülkiyet yapısındaki değişim, tarım arazilerinin hisselendirilerek satışını hızlandırıyor. Uzmanlara göre bu durum tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor.

Hissedar Sayısı Artıyor

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, intikal süreçleri sonunda bir tarlanın 15-20 hisseye bölünebildiğini, yatırımcılar tarafından toplanan payların yeniden küçük metrekarelere ayrılarak hisseli tarla olarak satışa sunulduğunu belirtti. Bu sürecin 10-30 dönümlük arazilerin onlarca hissedara bölünmesine neden olduğunu ifade eden Altınkök, üretim yapmak isteyen çiftçilerin kira sözleşmesi ve ÇKS kayıt süreçlerinde ciddi zorluk yaşadığını dile getirdi.

Desteklere Erişim Zorlaşıyor

Hisseli mülkiyet yapısı nedeniyle üreticilerin gerekli belgeleri tamamlamasının güçleştiği, bunun da devlet desteklerinden yararlanmayı zorlaştırdığı kaydediliyor. Bürokratik süreçlerin uzaması bazı arazilerin boş kalmasına ve üretim kaybının artmasına yol açıyor.

Düzenleme Çağrısı

Sektör temsilcileri, hisseli satışların kontrolsüz şekilde devam etmesi halinde tarımsal üretimdeki gerilemenin hızlanabileceği ve kırsaldan kente göçün artabileceği uyarısında bulunuyor.