HIV enfeksiyonunu kontrol altına almak mümkün

HIV’in küresel bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Toksoy Karaşin, “HIV virüsü vücuda girdikten sonraki ilk 3 ay içinde antikorlar oluşur. HIV taşıyıp taşımadığınızı öğrenmenin tek yolu kan testi yaptırmaktır. İnsanlar bir kez HIV pozitif olduğunda ömür boyu bu hastalığa sahip olurlar. Ancak uygun tıbbi bakımla HIV kontrol altına alınabilir” dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Toksoy Karaşin, HIV enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Karaşin, “HIV (insan immün yetmezlik virüsü), vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan hücrelere saldıran ve kişiyi diğer enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiren bir virüstür. AİDS (kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu) ise; vücudun bağışıklık sisteminin HIV virüsü nedeniyle ciddi şekilde hasar görmesi durumunda ortaya çıkan HIV enfeksiyonunun geç aşamasıdır” diye konuştu.

“40 milyon kişinin hayatına mal oldu”

HIV’in küresel bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Karaşin, “HIV, şu ana kadar dünya çapında yaklaşık 40 milyon kişinin hayatına mal olmuş ve küresel çapta tüm ülkelerde yayılmaya devam ederek önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bazı ülkelerde sayılar daha önce düşüşteyken yeni enfeksiyonlarda artış eğilimi de bildiriliyor.2022’nin sonunda tahminen 39 milyon HIV pozitif insan vardı ve bunların üçte ikisi Afrika bölgesindeydi” dedi.

“Sinek ve böcek ısırmasıyla bulaşmaz”

Hastalığın nasıl bulaşabileceğini anlatan Uzm. Dr. Karaşin, “HIV bir bireye enfekte kişinin kan, anne sütü, sperm ve vajinal sıvılarıyla karşılıklı temas yoluyla bulaşır. Hamilelik ve doğum eylemi sırasında da anneden bebeğe geçişi görülebilmektedir. Bu bulaş, gebelik sırasında HIV pozitif anneye ve doğduktan sonra bebeğe antiretroviral (virüsü baskılayan) ilaç tedavisi başlanarak ve doğumun sezaryen ile gerçekleştirilmesiyle minimum düzeye indirilebilmektedir. HIV; sinek ve böcek ısırmasıyla, öpüşmek, sarılmak, dokunmakla, kişisel eşya kullanmakla bulaşmaz” şeklinde konuştu.

“Kan testi ile öğrenilir”

HIV semptomlarının çok çeşitli olduğunu, bazen hiçbir belirti vermeyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Karaşin, “Virüs vücuda girdikten sonraki ilk 3 ay içinde antikorlar oluşur. HIV taşıyıp taşımadığınızı öğrenmenin tek yolu kan testi yaptırmaktır. İnsanlar bir kez HIV pozitif olduğunda ömür boyu bu hastalığa sahip olurlar. Ancak uygun tıbbi bakımla HIV kontrol altına alınabilir. Etkili HIV tedavisi gören kişiler uzun, sağlıklı bir hayat yaşayabilir ve partnerlerine HIV bulaştırmadan güvenli bir şekilde cinsel ilişkiye girebilirler” dedi.

“Önlenebilir bir hastalık”

HIV’den korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Dr. Karaşin, “HIV, önlenebilir bir hastalıktır. Korunmak için cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak, cinsel partner sayısını sınırlandırmak, HIV durumu bilinmeyen kişilerle cinsel ilişki kurmamak, damar içi madde, uyuşturucu kullanımından kaçınmak, iğne, tıraş bıçağı gibi kesici delici aletleri ortak kullanmamaya dikkat etmek gerekir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.