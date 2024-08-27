Hız tutkunu motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hız tutkunu olan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bariyerlere çarptıktan sonra düşen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenilirken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

