Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli

Bitlis'in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere koordinasyon merkezine teslim edildi.

Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bitlis’in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere koordinasyon merkezine teslim edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için valiliğimize teslim edilmek üzere ilk aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli
Hizan'dan deprem bölgesine yardım eli