Hızlı müdahale su kesintisini önledi

Tekirdağ’da Sarılar içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesiyle vatandaşlara yansıtılmadan giderildi.

Tekirdağ’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan iki ana isale hattından biri olan Sarılar hattında yaşanan arıza üzerine TESKİ ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızanın tespiti, kazı çalışmaları, onarım süreci ve hattın yeniden devreye alınmasını sabaha kadar süren koordineli ve teknik bir çalışmayla tamamladı.

Ana hat üzerindeki arızaya anında müdahale edilirken, alternatif hatlar ve basınç düzenlemeleri devreye alınarak abonelere su kesintisi yaşatılmadı. Yapılan titiz çalışma sayesinde arıza büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmesinin de önüne geçildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, içme suyu hattında meydana gelen arızanın hızlı müdahaleyle vatandaşlara hissettirilmeden giderildiğini belirterek, altyapı hizmetlerinde sürekliliğin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Başkan Yüceer, "Sarılar İçme suyu ana isale hattımızda meydana gelen arızaya ekiplerimiz anında müdahale etti. Yapılan planlı ve koordineli çalışma sayesinde vatandaşlarımıza su kesintisi yaşatmadan sorunu kısa süre içerisinde çözdük. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının etkilenmemesi bizim için son derece önemli. Bu nedenle ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yaparak muhtemel arızalara anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımız çoğu zaman fark etmese de arka planda yoğun bir çalışma yürütülüyor. TESKİ ekiplerimiz arızayı büyümeden kontrol altına alarak alternatif yöntemler üzerinden su akışını sürdürdü ve onarım işlemini kısa sürede tamamladı. Böylece herhangi bir kesinti yaşanmadan hizmet devam etti. Konu ile bizzat ilgilenerek ekiplerin koordinesini sağlayan TESKİ Genel Müdürümüz Dr. Onur Özgül başta olmak üzere sahada görev yapan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için altyapı yatırımlarımızı ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.