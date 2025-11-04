Hızlı tepki süresiyle öne çıkan yeni monitör modelini tanıtıldı

Casper, 200 Hz yenileme hızı, 1 milisaniye tepki süresi ve 350 NIT parlaklık değeriyle öne çıkan yeni Excalibur 23.6 inç kavisli monitörünü satışa sundu. Kavisli ekran teknolojisiyle göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen model, oyun ve profesyonel kullanım için geliştirilmiş özellikler sunuyor.

Excalibur, 23.6 inç kavisli monitörünü kullanıcıların beğenisine sundu. 200 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresiyle hızlı tepki imkânı sağlayan monitör, 350 NIT parlaklık ve Fast VA panel teknolojisiyle renkleri canlı ve net şekilde yansıtıyor. 1500R kavisli ekran yapısı, daha geniş izleme alanı sunarak oyuncuların detayları daha net görmesine imkan tanıyor.

Görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor

Ekran kartı ile monitörün kusursuz senkronizasyonu için Nvidia G-Sync ve AMD Free-Sync teknolojisiyle desteklenen Excalibur 23.6’’ Curved Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık filtresi ve titreşim önleme özellikleriyle destekleyerek, kullanıcıların konforunu ön planda tutuyor. Hem oyun oynama keyfini hem de çalışma verimini artıran Excalibur 23.6’’ Curved Monitör, profesyonellerin ve oyuncuların ihtiyaçlarına uygun gelişmiş özellikler sunuyor.

Kablo karmaşasını önlüyor ve geniş izleme alanı sunuyor

Geniş bağlantı seçenekleriyle esneklik sunan Excalibur 23.6" Curved Monitör, 1 adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları sayesinde 200 Hz hızında akıcı ve kaliteli görüntüler aktarıyor. Akıllıca konumlandırılmış port tasarımı, kablo karmaşasını önleyerek ergonomik bir masaüstü sağlıyor. Excalibur ailesiyle uyumlu "Family Look" tasarımı, monitörün güçlü ve şık görünümünü tamamlıyor. Arka panelinde mavi şeritlerin bulunmaması, daha sade bir tasarım tercih eden profesyoneller için fark oluşturuyor. Üç tarafı çerçevesiz ekranı, modern ve estetik bir görünüm sağlarken kullanıcılara daha geniş bir izleme alanı kazandırıyor. Sabit standının yanı sıra VESA uyumluluğu sayesinde yalnızca duvara değil, monitör kollarına da montaj imkanı sunarak esnek kullanım seçenekleri sağlıyor. Bu sayede oyuncular ve profesyoneller, çalışma ya da oyun alanlarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor.