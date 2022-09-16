Hızlı tren günlük 31 bin 651 yolcu ile rekor kırdı

Vatandaşların talepleri üzerine hızlı tren seferlerinin sayısı 10 Eylül’den itibaren 44’ten 56’ya çıkarıldı. Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısı 24’e çıkarılırken, Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltildi. Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konuldu. Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta ise İstanbul’dan Eskişehir’e hızlı tren vatandaşlara hizmet veriyor.

Trenlerde günlük koltuk kapasitesi Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e çıkarılırken, Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye yükseltildi. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesi toplamda 5 bin 118 kişi arttı.

Eskişehir-İstanbul arasında 4 bin 460 yolcu seyahat etti

10-15 Eylül tarihleri arasında 172 binden fazla yolcu hızlı trenlerle seyahat ederken, en fazla yolcu 87 bin 163 kişiyle Ankara-İstanbul-Ankara arasında taşındı. İlk defa seferlerin yapıldığı Eskişehir-İstanbul arasında ise aynı dönemde 4 bin 460 yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül’de günlük 31 bin 651 yolcuyla yolcu taşıma rekoru kırıldı" dedi.