Hızlı tren hattına atlayan şahsı film seyreder gibi seyrettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı. Şahıs hayatını kaybederken, meraklı vatandaşlar köprüden polis ekiplerinin çalışmalarını seyretti.

Hızlı tren hattına atlayan şahsı film seyreder gibi seyrettiler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı. Şahıs hayatını kaybederken, meraklı vatandaşlar köprüden polis ekiplerinin çalışmalarını seyretti.

Olay, 14.00 sıralarında D-100 karayolu Halkevi köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Nuri D., yaya köprüsünden kendisini tren yoluna attı. Polis ve ekipleri olay yerine sevk edilirken, yapılan incelemede kafa üstü düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğü hat üzerindeki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

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Vatandaşlar ise olayı film seyreder gibi seyretti.