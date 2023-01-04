Hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırklareli'de hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
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EditörEditör
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Kırklareli’de hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan arama neticesinde çok sayıda kalıp demir olduğu görüldü. Yapılan araştırmalar sonucu demirlerin Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi çerçevesinde Çerkezköy-Kapıkule Hattı’ndaki çalışmalarda kullanıldığını tespit edildi.

Demirleri çaldığı iddia edilen S.Ö., A.Ö., H.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı