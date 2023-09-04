Hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa'da hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor
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Bursa’da hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Olay, Yenişehir ilçesi Ebeköy mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren inşaatına meydana geldi. Yüksek hızlı tren inşaatında çalışan Abdullah Aydın’dan (30) 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye AFAD, Jandarma ve sivil arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Abdullah Aydın’ın inşaat şantiyesinde kaldığı, en son 2 gün önce şantiyenin koğuşunda görüldüğü öğrenildi.

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