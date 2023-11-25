Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadına yönelik şiddeti kınamak ve Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla toplandı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddeti kınamak ve Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla toplandı. Toplantıda Gazze’de yaşayan kadınların yaşam şartları ve bu konuda Hak-İş, Hizmet-İş ve Kadın Komitesi’nin yapması gerekenler üzerinde duruldu.

Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu genel sekreteri ile Gazze’de yaşanan olayları konuştuklarını ifade ederek, "Bundan sonrası için neler yapabileceğimiz konusunda çeşitli ülkelerle ikili anlaşmalar geliştirmek istediğimizi söyledik ve Uluslararası Sendikal Hareket’e mektup gönderdik. Bütün dünyadaki sendikalara Filistin konusunda yardım kampanyası kampanyamıza destek istedik" diye konuştu.

Refah Sınır Kapısına gidip Gazze’de yaşananları protesto etmek amacıyla Mısır Konfederasyonu’na müracaat ettiklerini söyleyen Arslan, “Mısır Konfederasyonuna ‘Mısır Devleti’nden izin alın ve dünyadaki sendikal hareketin liderlerini oraya getireceğiz’ dedik ve bütün masrafları biz üstlendik. Ne yazık ki Mısır Konfederasyonu Sisi’den destek ve izin alamadı. Arkadaşımız olan Ürdün Konfederasyonunu aradık. Batı Şeria sınırında İsrail’i protesto etmek için sendikal hareketi oraya getireceğimizi söyledik fakat maalesef onlarda güvenlik sebebiyle bizleri alamadılar. Bir dernek çalışmayla ilgili açıklama yaptı ama sivil toplum örgütlerini bir ortak zeminde buluşturamadık” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in geçici ateşkeslerle hedeflerinden vazgeçmeden taktik değiştirdiğine, kadınları ve çocukları öldürmeye devam ettiğini belirten Arslan, 29 Kasım Dünya Filistinliler Günü dolayısıyla Kudüs Hatıra Ormanı oluşturacaklarını ve Gazze’de ölen her bir insan için bir fidan dikeceklerini de sözlerine ekledi.

Filistin topraklarının yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti himayesinde olduğunu hatırlatan Arslan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa bizim için de kıymetli ve mübarektir. Etrafı mübarek kılınan topraklar, bugün işgal edilmiş Filistin toprakları. Dolayısıyla orada da bizim bir sorumluluğumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Gazze için başlattıkları yardım kampanyasından da söz ederek, buraya başlangıçta 3 milyon lira yatırdıklarını söyledi. Hak-İş üyelerinden, çalışanlardan ve yöneticilerden de mümkün olduğu kadar, en yüksek tutarda bağış yapmalarını talep eden Arslan, vatandaşlarında bu kampanyaya katılımını talep etti.