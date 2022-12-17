Hizmet-iş Sendikası'nın 14. olağan genel kurulu gerçekleştirildi

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ki bir otelde gerçekleştirildi. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz" dedi.

Kızılcahamam’daki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası’nın 14. Genel Kurulu’nun divan başkanlığına, Sendika’nın Kurucu Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi seçildi.

Gerçekleştirilen olağan genel kuruluna HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Uğurlu, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 34 ülkeden genel kurula katılan misafir sendikacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve delegeler katılım sağladı.

Hizmet-İş Sendikasının Kurucu Başkanı ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin divan başkanlığını yürüttüğü Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Hizmet-İş Sendikasının faaliyetlerini anlatan kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hizmet-İş Sendikası; 44 yıllık dinamik bir tarihin tahkim ettiği sivil toplum tavrı, birikimi, deneyimi, demokratik yürüyüşü, ismi cismine delalet eden misyonuyla 14’üncü Genel Kurulu’nu idrak etmektedir” dedi.

Arslan, Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi başta olmak üzere, tüm kuruculara teşekkür ederek, Hizmet-İş’in erdemli sendikacılığın inşası için hedeflerine ve kutlu yürüyüşüne devam edeceğini ifade etti.

Hizmet-İş’in ülkemizin ve bölgemizin, hakları gasp edilmiş bütün mazlumlarının alacaklı olduğu bir sendika olduğunu söyleyen Arslan; “Hizmet-İş, derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, yaşam tarzı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün insanlığı kucaklayan bir sendikadır” ifadelerini kullandı.

“İşçinin söz ve karar sahibi olduğu sendika”

Hizmet-İş’in, bütün üyelerin, sendikanın her düzeydeki genel kurul süreçlerine aktif olarak katıldığı güçlü, demokratik bir işçi örgütü olduğuna işaret eden Arslan, “Hizmet-İş, demokratik süreçleri Türkiye’de işleten belki de tek sendikadır” dedi.

Kamuda taşeron işçiliğin sonlandırılması için HAK-İŞ ve Hizmet-İş’in uzun yıllar mücadele verdiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“Taşeronluk, modern köleliktir diye haykırdık. Şükürler olsun ki bugün, kamuda taşeron mücadelemiz HAK-İŞ ve Hizmet-İş’in tarihi mücadelesiyle başarıya ulaştı. Bu mücadele, Türk çalışma hayatının en büyük reformu olarak kayıtlara geçti.”

“Yaklaşık altmış bin HAK-İŞ üyesi kardeşlerimiz sendikalarımızdan baskı ve tehditle koparıldılar”

Genel Başkan Mahmut Arslan, 2019 yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ ve Hizmet-İş’e karşı başlatılan tasfiye operasyonlarına karşı onurluca direndiklerini belirterek, haksız biçimde işten çıkarılan üyeleri işe iadeleri için büyük bir mücadele yürüttüklerine dikkat çekerek, "Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla yaklaşık altmış bin HAK-İŞ üyesi kardeşlerimiz sendikalarımızdan baskı ve tehditle koparıldılar, istifa ettirildiler. Alanlarda mücadelemiz sürerken, işten çıkarılan üyelerimizin işe iadeleri için hukuki süreçleri de beraberinde yürüttük. Bolu’da işten çıkarılan üyelerimizi 127 gün süren oturma eylemimiz ve 12 gün süren Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün ardından işe geri aldırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan üyelerimizi 201 gün süren eylemimizin ardından, işlerine başlattık. Bayramiç, Silopi, Suruç, Varto, Enez, Kars, Eleşkirt, Eşmekaya, Niğde belediyelerinde hukuksuz şekilde işten çıkarılan üyelerimiz için açtığımız işe iade davalarını kazandık" dedi.

Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi grevinin 723 gün sonra mahkeme kararı ile durdurulduğunu vurgulayarak, "Baskı, tehdit ve sürgünlere karşı eylemlerimizle direnmeyi sürdürdük. On binlerce üyemizin sendikamızdan istifa ettirilmesine, binlerce üyemizin işten atılmasına rağmen yine de Türkiye’nin en büyüğü olmaya devam ettik. Bu sıra dışı bir başarı, büyük bir zaferdir. Bu zaferin kahramanları Hizmet-İş teşkilatıdır" ifadelerini kullandı.

“Sorunları bugüne kadar olduğu gibi çözeceğiz”

Başta kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması olmak üzere çalışanların birçok sorunun çözüme katkı sağladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Yapacak daha çok işimiz var. Belediye şirketlerinde 52 günlük ilave tediyenin alınması, 696 sayılı KHK çerçevesinde ki üyelerimizle ilgili zorunlu emeklilik düzenlemesinin ortadan kaldırılması, geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi, kamu çerçeve protokollerinin belediye ve şirketleri için de uygulanmasının sağlanması, tayin, becayiş ve benzeri haklarının verilmesi, kadro sorunlarının çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kamuda kısmen de olsa devam eden taşeron sistemini bütünüyle çöpe atılma zamanı geldi de geçiyor. İş kolumuzun sorunlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz çözeceğiz."

"Emeklilik hakkının iade edileceği düzenleme yapılmalı"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini belirterek, “Asgari ücret belirlenirken işçi ailesi ile değerlendirilmelidir. Asgari Ücretin, ülkemizde uygulanan en düşük ücret olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde adımlar atmalıyız. Asgari ücretin AB Ülkelerinde olduğu gibi istisnai bir ücret olmasını sağlamalıyız” dedi.

EYT sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini de dile getiren Arslan, "EYT için ’mezarda emeklilik’ dedik. Geçte olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Hakkaniyetli bir vergi reformu talep ediyoruz"

Genel Başkan Arslan, çalışanların vergi yükü altında ezildiğini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Vergilendirme sistemindeki düzenlemelerle, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermeye yönelik etkin adımlar atılsın istedik. Kamuoyu bu önerilerimize geniş bir ilgi gösterdi. Özellikle 2022 yılı asgari ücreti tespit edilirken, asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması çok önemli bir adım olmuştur. Bu süreçte HAK-İŞ’in ortaya koyduğu çabalar, asla yadsınamaz. Asgari ücretin vergi dışı kalmasında çok büyük katkıları için Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin) başta olmak üzere, Cumhur İttifakına çok teşekkür ediyoruz. Köklü, adil bir vergi düzeni için hükümetimizin, daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz. Kriz dönemi bitene kadar, çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 10’a sabitlenmesini istiyoruz. Kriz sonunda da köklü, adaletli, hakkaniyetli bir vergi reformu yapılmasını talep ediyoruz.”

"Yeni Bir Örgütlenme Seferberliği Başlatacağız"

Hizmet-İş’in yeni faaliyet döneminde yeni bir örgütlenme seferberliği başlatacaklarını belirten Arslan, "İş kolumuzda örgütlenmenin olmadığı alanlara daha fazla yöneleceğiz. Ev işçileri, özel temizlik şirketlerinde çalışanları da sendikalı yapmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Hizmet-İş’in yoldan çıkanları ve yolunu değiştirenleri asla bünyesinde barındırmadığını dile getiren Arslan, "Bundan sonraki asırlar boyu sürecek ömrünü bu edep ve terbiyeyle devam ettirecek, Bundan asla ödün vermeyecektir. Bir an bile sadakatten, vefadan, edep ve terbiyeden uzak kalmayacaktır. Taşa takılmadan, çöpe basmadan, çukura düşmeden, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesaj gönderdiği Genel kurulda, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatıyla 29 Kasım 2022 tarihinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen törende takdim edilen “Dostluk Yıldızı” nişanı yeniden takdim edildi.