Hizmet kalitesini ölçmede QR kod dönemi

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), teknolojiyle uyum içerisinde geliştirdiği müşteri memnuniyeti politikasına bir yenisini daha ekledi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerinde 1.2 milyonu aşkın tüketiciye hizmet sunan TREPAŞ, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. TREPAŞ aboneleri; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde bulunan 23 adet Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde eş zamanlı devreye aldığı QR Kod uygulaması ile almış oldukları hizmeti anında puanlayabilecekler.

QR kod ile ankete katılmak oldukça pratik

Ankete katılmak için Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde bulunan QR kodu telefonun kamerasına okutarak ya da resmi internet sitemiz üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Açılan 3 soruluk ankette hem Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin fiziki koşulları hem de hizmetten duyulan memnuniyet saniyeler içerisinde müşteriler tarafından değerlendiriliyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bünyesindeki her alana yaymayı amaçlayan TREPAŞ, QR Kod uygulaması ile hem enerji sektöründeki yenilikleri yakından takip etmekte hem de müşteri memnuniyeti ilkesini sürdürmeye devam ediyor.