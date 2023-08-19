Hobi olarak başladı, şimdi 50 kuşu var

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan Musa Sevim’in kuşlara olan ilgisi dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda bakmaya başladığı 4 tane muhabbet kuşunun sayısı geçen sürede çeşitlenerek 50 kuşa çıkan Sevim, evinin bir odasında kanarya kuşları besliyor.

Kuş merakı 14 yaşında başlayan Musa Sevim, geçen sürede 50’den fazla cins kuşun sahibi oldu. Özel sektörde çalışan 47 yaşındaki Sevim’in hobi olarak beslemeye başladığı kuşlarının sayısı geçen zaman içinde 4’ten 50’ye çıktı. Kendisine ait evin bir odasında kuşlarını besleyen Sevim, hedefinin yarışmalara katılarak derece elde etmek olduğunu söyledi.

14 yaşında evinde bir çift güvercin ile başlayan kuş merakının katlanarak büyüdüğünü söyleyen Sevim, “Uzun yıllardır muhabbet kuşu üreticiliği yapıyordum ve şimdi kanarya kuşunun üretimini yapıyorum. İspinosgillerden olan kanarya türlerinden crest kanaryanın üretimini yapıyorum. Ülkemiz genelinde de belli zamanlarda yarışmalar yapılmakta ve kısmet olursa bu ürettiğim kuş türleriyle yarışmalarda dereceler elde etmek istiyorum. Evde kanarya, muhabbet kuşu gibi türleri beslemek artık maliyetli hale geldi. 33 yıldır bu işin içindeyim, maliyetli ama sevgi maliyet dinlemiyor. Bunu kalben yaptığım için maliyeti ikinci plana atıyorum. Geçen yıl crest kanarya cinsinin üretimine başladım. Bu yıl üretim alamadım ama nasip olursa seneye daha güzel olacak. Önceki muhabbet kuşlarıyla 2018’deki yarışmalarda derecelerim oldu. Bu sene de yarışmalara hazırlanacağım ve dereceler elde etmek istiyorum. Birbirinden özel vitaminli yemlerle besliyorum. Çocuğum gibi kuşlarıma bakıyorum” dedi.