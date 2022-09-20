Hocaların hocası sonsuzluğa uğurlandı

Trakya Bölgesinin tanınmış spor adamlarından olan ve çalıştırdığı takımları başarıdan başarıya koşturan değerli spor adamı Nedim Kök için gerçekleştirilen cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çelenk gönderirken Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru yönetimi ile birlikte katılım sağladı. Silivri Belediye Başkan Yardımcılarından Hasan Solak, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Refik Bek, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanlarından Hüseyin Turan, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta’da katılım sağlayan isimlerden oldu. Cenaze törenine ayrıca yıllarca gerek A takım hocalığını yaptığı gerekse de oluşturduğu altyapı kategorileriyle yıllarca sporcu yetiştirdiği Gümüşyakaspor’da Silivrispor gibi çelenk gönderen kulüpler arasındaydı. Bölge futboluna değer katan Nedim Kök Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde kılınan ikinci namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.