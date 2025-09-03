Hodri Meydan: 'Bu yaklaşımı unutmayacağız'

Kocaeli’nin Derince ilçesinde geçtiğimiz gece zabıta ekipleri tarafından toplanan bayraklara Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan’dan açıklama geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Öğretmenler Caddesi’nde başlayan bayrak toplama operasyonuna esnaflardan sonra bir tepkide Hodri Meydan açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin açıklama paylaşan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, "Derince Belediye Başkanı Sayın Sertif Gökçe, Derincemizde esnaflarımızın, Kocaelispor’umuza destek amacıyla kendi imkanlarıyla astıkları bayraklar, yıprandığı veya yırtıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz gece belediye görevlileri tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmadan toplatılmıştır. Bir depoya kaldırılması kabul edilemez" denildi.

"Bu tutum, Kocaelispor’a gönül verenleri yok saymak anlamına gelmektedir"

Toplatılan bayraklara ulaştıklarını ve yapılan incelemede bayrakların büyük çoğunluğunun sağlam durumda olduğu belirtilirken, "Esnafımızın kendi bütçesiyle temin edip astığı ve bizler için büyük bir değer ifade eden Kocaelispor bayraklarının, kim tarafından olursa olsun, gece yarısı kaldırılıp bir depoya bırakılması kabul edilemez. Diğer ilçelerde benzer durumlara müdahale edilmezken, Derince’mizde bayrakların kaldırılması esnafımızı ve camiamızı derinden üzmüştür. Bu tutum, Kocaelispor’a gönül verenleri yok saymak anlamına gelmektedir. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bu yaklaşımı unutmayacağımızı özellikle vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.