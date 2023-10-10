Hokey oyuncuları, Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'i ziyaret etti

Pursaklar Belediye Spor Kulübü erkek ve kız U16 Hokey Takımı ve Badminton sporcuları, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.

Spora ve sporcuların gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda her yeni gün ilçeye yeni spor kompleksleri kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğindeki Pursaklar Belediye Spor Kulübü, yapmış olduğu yatırımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Türkiye ikincisi olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü U16 Hokey erkek ve kız takımları, badmintonda Yigitcan Erol, Zişan Yaren Ceylan ve Şeyma Buket Koç göstermiş oldukları başarılı performanslarla ikinci olmalarının ardından Çetin’i makamında ziyaret etti.

"Sporcularımız turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor"

Sporcuların, her geçen gün yeni başarılar elde ederek Pursaklar’a büyük gurur yaşatmaya devam ettiklerini belirten Çetin, ‘‘İlçemizde sportif anlamda birçok yatırımımıza devam ediyoruz. İlçemize yeni spor salonları kazandırıyor, sporcularımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Sporcularımız da ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün Badminton ve Hokey Takımı ayrı ayrı müsabakalarda kupalarıyla geldiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Pursaklar’ı gururla temsil eden U16 Hokey Takımı ve badminton sporcuları, elde ettikleri başarıyı Çetin’le paylaşırken, desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.