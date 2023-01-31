Hollanda Başkonsolosluğu geçici olarak ziyaret kapatıldı

İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, çevrede yapılabilecek olası protestolar nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye de, ABD ve Avrupa ülkelerine giden Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu.