Hollanda'da şampiyon Orkunlu Feyenoord

Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ligde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda Eredivisie’nin 32. haftasında Feyenoord, sahasında karşılaştığı Go Ahead’i 3-0’lık skorla mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Bu galibiyetle puanını 79’a yükselten Feyenoord, 16. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Feyenoord’un ligde 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Orkun Kökçü 10 gollük katkı

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, gösterdiği performansla şampiyonluğa önemli bir katkı verdi. Ligde 30 müsabakada 8 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, 2 golün de asistini yaptı. Ligde 10 gole doğrudan katkı veren Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 10 maçta da 3 gol, 2 asiste imza attı.