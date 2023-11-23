Hollanda'da verilen 'Öğretmen Mesleki Gelişim' ödülünün sahibi ÖRAV oldu

Aflatoun International tarafından düzenlenen 6’ncı Küresel Sosyal ve Finansal Beceriler Konferansı, Hollanda’nın Utrecht kentinde gerçekleşti. Aflatoun paydaşı tüm ülkelerin katıldığı konferansta Türkiye’yi temsil eden Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile ‘Öğretmen Mesleki Gelişim’ ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın dört bir yanından uzmanları, uygulayıcıları ve savunucuları bir araya getiren Aflatoun International, Hollanda’da düzenlediği 6. Küresel Sosyal ve Finansal Beceriler Konferansı’nda tüm paydaşlarıyla bir araya geldi. Konferansta ilgi çekici sunumlar, etkileşimli atölye çalışmaları, tanınmış konuşmacılarla sosyal ve finansal beceri eğitimine ilişkin değerli bilgiler paylaşıldı. 300’den fazla katılımcı ve 80’den fazla ülke temsilcisinin katıldığı konferans, Aflatoun’un dünya çapında milyonlarca çocuğun ve gencin hayatını iyileştirme konusunda kaydettiği ilerlemelerden ağ oluşturmak, öğrenmek ve ilham almak için fırsat sundu.

Öğretmenlerin Güçlendirilmesi Paneli’nde sosyal ve duygusal boyuttaki mesleki gelişimin önemi vurgulandı

Sosyal ve Finansal Eğitimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Güçlendirilmesi Paneli’nde, mesleki gelişimin öğretmenler üzerindeki önemi ve etkisi üzerine konuşuldu. Mesleki ve kişisel gelişim kapsamında geri bildirim ve nitelikli öğretmen gelişimi gibi konuların ele alındığı panel, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için pratik stratejiler sundu. Panelde ÖRAV’ı temsil ederek konuşma yapan ÖRAV Uzman Eğitimcisi Dinçer Demir, ’’Öğretmenlerin gelişimi söz konusu olduğunda mesleki gelişime odaklanıldığı kadar sosyal ve duygusal gelişimlerine de destek verilmeli. Gelişim odaklı zihniyet ve geri bildirim, mesleki gelişimin kritik ve önemli unsurları olarak karşımıza çıkıyor’’ dedi.

’Öğretmen Mesleki Gelişim’ ödülü Garanti BBVA iş birliğinde yürüyen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile ÖRAV’ın

Konferansta Türkiye’yi temsil eden ÖRAV, 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile Aflatoun International tarafından verilen Child Social & Financial Empowerment (Çocukların Sosyal ve Finansal Güçlendirilmesi) ‘Öğretmen Mesleki Gelişimi’ kategorisinde ödül sahibi oldu. Garanti BBVA desteğiyle ÖRAV ve Aflatoun International iş birliğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, çocukların kendilerini ve çevrelerini yakından tanımalarını sağlarken, parayı ve kaynaklarını yönetmenin yollarını, tasarrufu ve çevrelerindeki sorunlara çözüm üretmelerini teşvik ederek, onlarda “Ben yapabilirim” tutumunu geliştirmeyi hedefliyor.

ÖRAV’ın 2016 yılından bu yana Türkiye’de uygulayıcısı olduğu uluslararası Aflatoun programı 102 ülkedeki çocuklara bu becerilerin kazandırılması üzerinde çalışıyor. 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı Türkiye’deki adını sevilen bir çocuk oyunundan alıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 800’den fazla öğretmene, 60 binden fazla öğrenciye liderlik etmek üzere yüz yüze ve uzaktan eğitim verildi. Aflatoun programı dünyada da her yıl 10.5 milyon çocuğa ve gence ulaşarak, sosyal girişimcilik ve finansal okuryazarlık becerilerini geliştiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı 2016 yılında kurucumuz ve daimi destekçimiz Garanti BBVA aracılığıyla hayata geçti. Program çocuklarda özgüvenin en önemli basamaklarından biri olan ben yapabilirim tutumunu geliştirmeye destek oluyor. Günümüz dünyasında çocukların ve gençlerin sosyal beceriler geliştirmesi akademik bilgi birikimleri kadar önemli. Bu olumlu tutumu ve sorun çözme yaklaşımını küçük yaştan benimseyen çocukların akademik başarıları yükseliyor. Bunun yanı sıra sınırlarını ve sorumluluklarını bilen; özgüvenli, olumlu ve üretken bireyler olmaya bir adım daha yaklaşıyorlar. Bu yolla öğrencilere "İyi Vatandaş Olma" bilinci aşılanmasını da sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖRAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Çağdaş ve güçlü toplumların temelini fırsat eşitliği oluşturuyor. Toplumda fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için en kritik araçlarının başında ise nitelikli eğitime erişim yer alıyor. Bu nedenle uzun yıllardır toplumsal yatırım programlarımız içerisinde nitelikli eğitime erişimi stratejik açıdan önceliklendiriyoruz. Üstelik bu hafta çok anlamlı özel bir günü kutlayacağız, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Toplum olarak nitelikli eğitime erişimde öğretmenlerin ne kadar kilit bir rol üstlendiğinin bilincindeyiz. Bu içgörü ve bilinçle kurucusu ve daimi destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz ÖRAV’ın 2008’den bu yana çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtmek isterim. ÖRAV ile birlikte öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek adına yürüttüğümüz çalışmalarla çok değerli olduğuna inandığımız adımlar attık.Bu çalışmalardan biri ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin finansal okuryazarlığını geliştirme amacıyla 2016’dan bu yana yürüttüğümüz 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı. Programla öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılmasını ve bu becerileri öğrencilere kazandırmalarını amaçlıyoruz. Çocuklara bilinçli vatandaş olmanın yanı sıra, tasarruf ve harcama becerisi kazandıran projemizin Aflatoun International tarafından ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Garanti BBVA olarak “Önce nitelikli eğitim” demeye, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyici programlara öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi.