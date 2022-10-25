Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti. Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Wijnands’ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu