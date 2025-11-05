Hollywood gülüşü ilgi topluyor

Son yıllarda görselliğe yönelik estetik işlemler tüm dünyada giderek daha fazla ilgi toplarken, özellikle ünlü isimler arasında "Hollywood gülüşü" olarak adlandırılan diş hekimliği uygulamasına olan talep de hızla artıyor.

Dişlerin şekli, rengi ve dizilimini düzenleyerek doğal, simetrik ve etkileyici bir gülüş elde etmeyi amaçlayan bu estetik diş hekimliği uygulaması; diş beyazlatma, porselen kaplamalar (veneer), diş eti şekillendirme, gerekirse implant ve restoratif işlemleri kapsıyor. Her hastaya özel planlanan tedavi süreci, kişinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteriyor.

Türkiye, son dönemde hem gelişmiş diş hekimliği altyapısı hem de deneyimli uzmanlarıyla bu alanda dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline geldi. İstanbul’daki Dr. Cinik Tıp Merkezi de bu merkezler arasında öne çıkıyor. Kurum bünyesinde görev yapan Dr. Eda Tınaş, hem yerli hem de yurt dışından gelen hastalara modern teknoloji ve uzman ekip desteğiyle hizmet verdiklerini belirterek, "Hollywood gülüşü, yalnızca estetik değil, kişinin özgüvenini de artıran bir uygulama. Her bireyin yüz hatlarına uygun olarak planlandığında son derece doğal sonuçlar elde edilebiliyor" dedi.

Dr. Cinik Tıp Merkezi’nde uygulanan bu estetik gülüş tasarımı, pek çok tanınmış ismin de tercihi oldu. Fransa ve Arjantin kökenli eski futbol yıldızı David Trézéguet, klinikte yapılan zirkonyum kaplama işlemiyle daha beyaz ve simetrik bir gülüşe kavuştu. Bir dönem Türkiye’de de forma giyen Brezilyalı golcü Mario Jardel de aynı merkezde benzer bir estetik diş tedavisinden geçti. Dr. Cinik ekibi, bu örneklerin uluslararası arenada Türkiye’nin diş estetiği alanındaki başarısını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgularken, son yıllarda ünlü isimlerin tercihiyle "Hollywood gülüşü"nün dünya genelinde adeta bir trend haline geldiğini belirtiyor.