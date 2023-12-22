Honduras Ulusal Orman Koruma Enstitüsü'ne teknolojik destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla orman zararlılarına karşı mücadelede Türkiye’nin tecrübesi Orta Amerika ülkelerine aktarılıyor.

TİKA ve Honduras Ulusal Orman Koruma ve Geliştirme Enstitüsü (ICF) iş birliğinde Ömer Halisdemir Biyolojik Mücadele Laboratuvarının teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesi, orman zararlılarının analizi ve izlenmesi, orman kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesinin kolaylaştırılması, dron ile geniş orman alanlarının hızlıca taranabilmesi ve Orman Sıhhi Teşhis Biriminin uluslararası standartlarda çalışabilmesi amacıyla gerekli teknolojik donanım desteği sağlandı. ICF’nin Ömer Halisdemir Laboratuvarında bulunan, Orman Sıhhi Teşhis Biriminin teknolojik kapasitesi geliştirilerek laboratuvara; bilgisayar, mikroskop, lamel, ve drone gibi donanım malzemeleri temin edildi.

Honduras’ın çam ormanları tehlike altında

İklim değişikliği ve El Nino kasırgası nedeniyle geçen 16 yıl içinde, Honduras’ta bulunan çam ormanlarının, özellikle ’Dentroctonus Frontalis’ adlı kabuk böceğinin etkisi altında kalarak, dörtte birinin yok olmasına neden oldu. Güney çam böceği ile mücadele ve kontrol altına alma amacı ile bir eylem planını uygulamaya koyan ICF, ‘Dentroctonus Frontalis’ kabuk böceğinin yayılımı tamamen kontrol altına alamamıştı. Orman Zararlılarıyla Mücadele Programı kapsamında TİKA koordinasyonu ile Türkiye Orman Genel Müdürlüğü uzmanlarından biyolog Yaşar Aksu ve yerel uzmanlardan oluşan heyet ‘Dentroctonus Frontalis’ adlı orman zararlısına karşı avcı böcek bulunması tasarlandı. Bu orman zararlısından muzdarip olan ormanlar ziyaret edilerek yapılan saha araştırması sonuncunda ‘Termochila Virisensis’ adlı avcı böceğin larva ve erginlerine ulaşıldı. Toplanan larva ve erginlerin, laboratuvar ortamında nasıl üretileceği ile ilgili bir kapasite artırım programı düzenlendi. Program çerçevesinde biyolog Yaşar Aksu, böceğin laboratuvar ortamında üretilmesi için gerekli olan şartlar ve avcı böceği beslemek için toplanacak diğer böceklerin analiz programını hazırladı.