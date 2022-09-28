Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum ve sonrasında bir anda meydana gelen misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hortum ve dolu sonrası ilçedeki Veliköy OSB’de bulunan bir fabrikanın panelleri uçtu. Hortum ve dolu dinerken fabrikada hasar meydana geldi.

Ayrıca hortum anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir anda oluşan hortum, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu
Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu
Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu
Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu