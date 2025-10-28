Hortum ve yıldırım Havran'da hasara yol açtı

Balıkesir’in Havran ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Eseler Mahallesi’nde hortum meydana gelirken, Kobaklar Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, hortum nedeniyle bazı iş yerleri ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve belediye ekiplerinin, yaşanan olumsuzlukların ardından gece boyunca sahada oldukları, ilçe genelinde tüm birimlerin teyakkuz halinde bulunduğu bildirildi.