Hortumu elinden kaçırdı, araç yerine kendini yıkadı...Renkli anlar kamerada

Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan

Hortumu elinden kaçırdı, araç yerine kendini yıkadı...Renkli anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan

vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumu kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.