Hostesken otobüs kaptanı olan Serenay Göç: 'Kadınlarımız her alanda olmalı'

Hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü gerçekleştirerek şehirler arası seferlerde direksiyon başına geçen Serenay Göç, kadınların da çalışma hayatında aktif rol alabileceğini vurgulayarak "Kadınlarımız her alanda olmalı" dedi.

Bartın’da yaşayan 29 yaşındaki Serenay Göç, hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü gerçekleştirerek şehirler arası seferlerde direksiyon başına geçti. Büyük araçlara olan ilgisi nedeniyle 14 yıl önce hostes olarak başladığı mesleğini kaptan olarak sürdüren Göç, otobüs şoförlüğünün erkek egemen bir meslek olarak görülmesine rağmen kadınların da bu işi başarıyla yapabileceğini ifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

"Bu işe evden uzakta olmayı kabul ederek başladım"

Büyük araçlara olan merakı nedeniyle otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdiğini aktaran Serenay Göç, "Bartın-Ankara arası çalışıyorum. Öte yandan Bartın-İstanbul, Bartın-İzmir seferlerimiz de oluyor ama ben tek başıma çalışmak istediğim için Bartın-Ankara seferinde çalışıyorum. Bu işe hostes olarak başladım. 9 yıl hosteslik yaptım, 5 yıldır da otobüs kaptanıyım. Sefer saatlerimiz değişiyor, genelde sabah saat 08.00’da Bartın’dan çıkıyorum, öğlen saat 12.00 gibi Ankara’da oluyorum. Sonrasında Ankara’dan yolcularımı alıp Bartın’a dönüyorum, akşam 17.00 gibi Bartın’da oluyorum. Bu işe evden uzakta olmayı kabul ederek başladım. Aslında bu iş çok zor, bir tane kız çocuğum var, tek başıma büyütüyorum. Ama çalışmam gerekiyordu ve elim de arabalara yatkındı, dolasıyla bu şekilde ilerliyorum" diye konuştu.

"Kadınlarımız her alanda olmalı"

Otobüs şoförlüğünün erkek egemen bir meslek olarak görülmesine rağmen kadınların da bu işi başarıyla yapabileceğini vurgulayan Göç, şu ifadeleri kullandı:

"İşe ilk başladığımda zorlanıyordum; çünkü ‘Otobüsü kadın mı kullanacak?’ diyorlardı. Sosyal medyada içerik çekmemin bir nedeni de buydu. Bu işte erkek egemenliğe çok fazla ama kadınlar da bu işi yapabilir. Artık, uçakta, trende, takside de kadın görebiliyoruz, eskisi gibi yadırganmıyoruz. Bu işin iyi yanları hem geziyoruz hem de birçok insan tanıyoruz. Yolcularımızla çok güzel zaman geçiriyoruz. Hostes olduğum zamanlarda benim de örnek aldığım bir kadın şoför vardı. Her zaman onun gibi olmayı hedefledim. Sosyal medyadan görüp, otogara gelerek, mesleğe atılmak isteyen kızlarımız var. Hiç ehliyeti olmayıp da ehliyet alanlar bile var. Kadınlarımız her alanda olmalı."

"Hostes olarak başladığım bu serüvende kaptan olarak devam ediyorum"

Göç, tüm kadınların tıpkı kendisi gibi çalışma hayatında yer alarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirterek, "Hostes olarak başladığım bu serüvende kaptan olarak devam ediyorum. Tüm kadınlarımız da kendi ayakları üzerinde durabilir, buna sonsuz inanıyorum. Kadınlar çiçektir, kadınlar annedir, kadınlar emektir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.