HSA Enerji, 2023 yılının ilk hedefini ihracat olarak açıkladı

2022 yılını yurtiçi talepleri ile kapatan HSA Enerji, yeni yılda ’Made in Türkiye’ etiketi ile yeni pazarlarla, üretiminin yüzde 15’ini ihracat yapma hedefi olarak belirledi.

Manisa OSB’de bulunan fabrikasında, hem Mavi Çam Güneş Panelleri’nin hem de global piyasanın önemli oyuncularından biri olan JA Solar firmasının ürünlerini üreten HSA Enerji, artan elektrik fiyatları ve enerji dönüşümünün yenilenebilir kaynaklara doğru ivmelenmesini destekleyen kararların çıkması ile artan talep yoğunluğuna yetişmek için kapasitesini artırma kararı alarak ikinci fabrika yatırımını hayata geçirmiş ve Aralık ayında test üretimine başlamıştı.

Güneş enerji sektörünün yalnızca ülkemizde değil dünyada da en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan HSA Enerji Dış Ticaret Direktörü Kıvanç Işık, HSA Enerji’nin 2023 hedeflerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını söyleyerek, “Avrupa’da özellikle Rusya Ukrayna savaşının getirmiş olduğu durumdan dolayı güneş enerjisine çok daha büyük bir talep bulunmakta. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Avrupa piyasasında da arz talep dengesizliğinden dolayı ekipman tedariklerinde sıkıntılar var. Daha da ötesi, orada özellikle bu işin kurulumunu ve müteahhitliğini yapacak firmaların da yetersiz sayıda olması. Türkiye’deki EPC firmaları için de orada çok büyük bir pazar var. Örnek olarak Almanya yılda minimum 15 GW kurulum hedefi var ve bu talebin, ekipmandan işçiliğe ve hatta mühendislik hizmetine kadar bir bölümü rahatlıkla Türk firmaları tarafından karşılanabilir. Ayrıca ciddi artışlarla büyüyen Amerika pazarı da ilgilendiğimiz bir diğer ihracat bölgesi , burada da güneş enerjisi için ciddi devlet teşvikleri mevcut. Bizler de Mavi Çam Güneş Panelleri’nin ihracatını geliştirmek ve ürünlerimizi yeni pazarlara açmak istiyoruz” dedi.