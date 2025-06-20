HSK Kararnamesiyle Silivri Adliyesinde Görev Değişiklikleri
HSK'nin 2025 Ana Kararnamesiyle Silivri Adliyesi'nde çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değişti, yerlerine yeni atamalar yapıldı.
Görev yeri değişenler ve Silivri’ye atananlar açıklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değişti. 3 bin 698’i adli, 338’i ise idari yargıda görev yapan isimler arasında, Silivri Adliyesi’nde görevli birçok isim de yer aldı.
Silivri’den Ayrılanlar
Hatice Erol – Silivri Hâkimi → Gaziantep Hâkimi
Muharrem Cihat Gülal – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Samet Akçer – Silivri Hâkimi → Batman Hâkimi
Emine Bayıroğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Cenk Gürcan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Firdevs Erdoğan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Selma Aslancan – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi
Oğuzhan Aşan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Melike Çelebi – Silivri Hâkimi → Küçükçekmece Hâkimi
Ahmet Erol – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Cahide Firdevs Güleç Söylemez – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi
Ayşe Değirmenci – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Fatih Sinçe – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi
Ceyda Öznur Gürel Karslıoğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Meryem Okumuş – Silivri Hâkimi → Ankara Hâkimi
Silivri’ye Atananlar
Gökhan Çakmak – Nizip Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Nurdan Çakmak – Nizip Hâkimi → Silivri Hâkimi
Fevziye Hande Güner – Cizre Hâkimi → Silivri Hâkimi
Harun Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Yasin Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi
Rabia Sayılgan Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi
Büşra Uçan – İznik Cumhuriyet Savcısı → Silivri Hâkimi
Murat Aras – Kurtalan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Taha Aydın – Pervari Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Fatih Kendir – Delice Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Merve Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı
Halime Ocak – Buldan Hâkimi → Silivri Hâkimi