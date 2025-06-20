HSK Kararnamesiyle Silivri Adliyesinde Görev Değişiklikleri

HSK'nin 2025 Ana Kararnamesiyle Silivri Adliyesi'nde çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değişti, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

HSK Kararnamesiyle Silivri Adliyesinde Görev Değişiklikleri
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Görev yeri değişenler ve Silivri’ye atananlar açıklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değişti. 3 bin 698’i adli, 338’i ise idari yargıda görev yapan isimler arasında, Silivri Adliyesi’nde görevli birçok isim de yer aldı.

Silivri’den Ayrılanlar
Hatice Erol – Silivri Hâkimi → Gaziantep Hâkimi

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Muharrem Cihat Gülal – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Samet Akçer – Silivri Hâkimi → Batman Hâkimi

Emine Bayıroğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Cenk Gürcan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Firdevs Erdoğan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Selma Aslancan – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Oğuzhan Aşan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Melike Çelebi – Silivri Hâkimi → Küçükçekmece Hâkimi

Ahmet Erol – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Cahide Firdevs Güleç Söylemez – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Ayşe Değirmenci – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Fatih Sinçe – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Ceyda Öznur Gürel Karslıoğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Meryem Okumuş – Silivri Hâkimi → Ankara Hâkimi

Silivri’ye Atananlar
Gökhan Çakmak – Nizip Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Nurdan Çakmak – Nizip Hâkimi → Silivri Hâkimi

Fevziye Hande Güner – Cizre Hâkimi → Silivri Hâkimi

Harun Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Yasin Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi

Rabia Sayılgan Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi

Büşra Uçan – İznik Cumhuriyet Savcısı → Silivri Hâkimi

Murat Aras – Kurtalan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Taha Aydın – Pervari Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Fatih Kendir – Delice Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Merve Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Halime Ocak – Buldan Hâkimi → Silivri Hâkimi