HSK Kararnamesiyle Silivri Adliyesinde Görev Değişiklikleri

Görev yeri değişenler ve Silivri’ye atananlar açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değişti. 3 bin 698’i adli, 338’i ise idari yargıda görev yapan isimler arasında, Silivri Adliyesi’nde görevli birçok isim de yer aldı.

Silivri’den Ayrılanlar

Hatice Erol – Silivri Hâkimi → Gaziantep Hâkimi

Muharrem Cihat Gülal – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Samet Akçer – Silivri Hâkimi → Batman Hâkimi

Emine Bayıroğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Cenk Gürcan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Firdevs Erdoğan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Selma Aslancan – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Oğuzhan Aşan – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Melike Çelebi – Silivri Hâkimi → Küçükçekmece Hâkimi

Ahmet Erol – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Cahide Firdevs Güleç Söylemez – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Ayşe Değirmenci – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Fatih Sinçe – Silivri Hâkimi → İstanbul Hâkimi

Ceyda Öznur Gürel Karslıoğlu – Silivri Cumhuriyet Savcısı → Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Meryem Okumuş – Silivri Hâkimi → Ankara Hâkimi

Silivri’ye Atananlar

Gökhan Çakmak – Nizip Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Nurdan Çakmak – Nizip Hâkimi → Silivri Hâkimi

Fevziye Hande Güner – Cizre Hâkimi → Silivri Hâkimi

Harun Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Yasin Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi

Rabia Sayılgan Aridici – Gaziantep Hâkimi → Silivri Hâkimi

Büşra Uçan – İznik Cumhuriyet Savcısı → Silivri Hâkimi

Murat Aras – Kurtalan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Taha Aydın – Pervari Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Fatih Kendir – Delice Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Merve Yavuzay – Elbistan Cumhuriyet Savcısı → Silivri Cumhuriyet Savcısı

Halime Ocak – Buldan Hâkimi → Silivri Hâkimi