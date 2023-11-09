Huawei Türkiye ve Partner EGS, Türkiye'de Inverter üretimi için işbirliğine gidiyor

Dünya genelinde teknoloji ve enerji sektörlerindeki markalar, temiz enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerjinin dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Huawei Türkiye ve Partner EGS de bu kapsamda, Türkiye’de Inverter üretimine yönelik stratejik bir işbirliği için ilk adımı attı.

Huawei Türkiye, temiz enerji kaynaklarına ve enerjinin dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Partner EGS ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, şirketin Türkiye’de Partner EGS markasıyla Inverter üretimine destek verme taahhüdünde bulundu. Partner EGS de bu işbirliği çerçevesinde, Inverter üretimi için yeni bir fabrika ve üretim hattı kurmaya hazırlanıyor. Anlaşmaya göre şirket, sağlayacağı teknik destekle, Partner EGS’nin Inverter üretim süreçlerine destek olacak.

Huawei Türkiye Digital Power CEO’su Gavin Zhao konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şirket olarak yerel iş birliklerini son derece önemli görüyoruz. Bugün, yenilenebilir enerjinin gelişimi tüm toplumlar için bir trend haline geldi. Inverter ekipmanının yerel üretimi ise yerelleşme ve yeşil enerji stratejimizin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Yerel iş ortaklarımızla birlikte, daha yeşil bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmayı umut ediyoruz” dedi.

300 milyon dolara yakın ithalata karşı üretim hamlesi

İş birliğini değerlendiren Partner EGS CEO’su Dr. Alper Terciyanlı, “Huawei ile birlikte endüstriyel bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu, bizim için çok önemli bir gelişme. Çünkü şirket ile birlikte Türkiye’de güneş sektöründe kullanılan eviricilerin imalatını yapıyor olacağız. Şu an yaklaşık yıllık 300 milyon dolara yakın ithalatla ülke olarak bu alanda açık veriyoruz. Burada öncelikle şebeke ölçeğinde ürünlerle başlayarak ithal edilen ürünlerin, yerli ürünlerle ikamesini sağlamış olacağız. Buradaki iş birliğimizle de şirketin teknolojisini ve bu alandaki bilgi birikimini de içselleştireceğiz ve ülkemize bir teknoloji transferi gerçekleştiriyor olacağız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Terciyanlı sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ülkemizin yenilenebilir enerji sektöründe ve enerji dönüşümünde yapmış olduğu atılımlar hepimiz için mutluluk verici. Gerek kural koyucuların gerekse bürokrasinin teşvikleri ve destekleriyle birlikte ülkemizde güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjide ciddi bir yatırım ve atılım var. 2030 yılına geldiğimizde ülkemizde önemli ölçüde ihtiyacımız olan enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edeceğini öngörüyoruz. Bakanlığımızın da stratejisi bu yönde. Bu alanda aslında global akımı da takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama ülke olarak çok zengin kaynaklarımız var ve bu anlamda da avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Burada ülke içerisinde geliştireceğimiz teknolojilerle birlikte bu atılımı hızlandıracağımızı ve çok daha etkin bir şekilde bu tesisleri ülkemize kazandıracağımızı düşünüyorum.”

Yapılan açıklamaya göre Huawei Türkiye, çevre odaklı ve sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için, güç elektroniği teknolojilerini entegre etme konusunda çalışmaya devam ediyor. Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji sistemlerini dijitalleştirmek amacıyla yenilikçi projelere yatırım yapmayı ve iş birliklerini artırmayı da sürdürüyor. Partner EGS, 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin, yenilenebilir enerji sektöründeki önemli iş ortaklarından biri olarak konumlanıyor. Şirket, Türkiye’de Inverter üretimine yönelik yatırımlarını ve bu alandaki insan kaynağı özelindeki büyümesini de sürdürüyor.

İki şirket, bu güçlü iş birliği ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlarken, Türkiye’nin temiz enerji alanındaki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği aynı zamanda, Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olacak çevre dostu enerji çözümlerinin artırılması noktasında da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.