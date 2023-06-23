Hububat hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hububat hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi.

Son dönemde bölgede yaşanan düzensiz yağışlar ve sıcaklık değişiklikleri nedeniyle tahıl üretim alanlarında sarı pas, kahverengi pas ve mantar gibi hastalıklarda artış olduğu gözlemlendi. Bu durum üzerine, teknik ekipler tarafından bilgilendirme ve kontroller gerçekleştirildi. Hastalıkların tanınması, yayılmasının önlenmesi ve uygun tedbirlerin alınması için tarım alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Üreticilere, hastalıkla mücadelede kullanılabilecek ilaçlama ve diğer önlemler konusunda rehberlik edildi.

Hastalıkların kontrol altına alınması ve zararlıların etkisini en aza indirme amacıyla yapılan bu çalışmalar, tahıl üretiminde verimliliğin ve kalitenin korunmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak adına, teknik ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.