HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıyla ilgili provokatif paylaşıma gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan bıçaklı saldırı ile alakalı sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara yönelik inceleme başlattı. Olayla ilgili paylaşım yapan bir kişi, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na dün yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, sosyal medyada olayla ilgili provokatif paylaşım yapan Ç.G.’yi gözaltına aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Ç.G.’nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.