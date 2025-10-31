Hudut birlikleri 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Hudut birlikleri 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

"Son olarak Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi."