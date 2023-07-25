Hudut hattında 2 ton esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Hudut hattında 2 ton esrar ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudutlarımızda uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında görev yapan Mehmetçiklerimiz; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı istikametinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyeti sonucu sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.