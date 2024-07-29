Hudut kartalları sınır hattında 30 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren hudut kartallarının 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Hudut kartalları sınır hattında 30 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren hudut kartallarının 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.