Hudut kartalları Van, Iğdır ve Hakkari'de kaçakçılara geçit vermedi

Hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri esnasında Van, Iğdır ve Hakkari’de çok sayıda tüfek, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirerek kaçakçılara geçit vermedi.

Hudut kartalları, “kaçakçılara göz açtırmama” ilkesi doğrultusunda sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Hudut kartalları, son olarak Van, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında 64 adet pompalı tüfek, 22 adet av tüfeği, 9 adet AK 47 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 adet el bombası, 1 adet 60 mm havan, 27 adet AK 47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet roket sevk fişeği, 500 adet AK 47 piyade tüfeği mühimmatı ve 1 adet tamburu, 9 adet roket mühimmatı, 20 adet yedek namlu, 7 adet tahrip mühimmatı, 13 adet el bombası fünyesi, 12 adet uçaksavar mühimmatı, 50 adet av fişeği, 8 adet AK 47 piyade tüfeği dipçiği, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 adet jeneratör ve 5 bin 560 gram metamfetamin ele geçirdi.