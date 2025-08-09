Hukuk fakültelerine girişte 100 bin barajı 125 bine yükseldi

Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajı, 100 binden 125 bine yükseldi.

Danıştay 8. Dairesi tarafından, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen ‘2025-YKS’den itibaren geçerli olmak üzere’ ibaresine yönelik yürütme durduruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."