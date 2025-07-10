Hükümlüler, 15 Temmuz Şehitleri anısına fidanları toprakla buluşturdu

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde fidanlar, toprakla buluştu.

Etkinliğe, Bursa Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, Ağaçlandırma Şefi Ali Yaşar Ulusoy, kurum personelleri ve 15 hükümlü katıldı. Katılımcılar, ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturarak hem doğaya katkıda bulundu hem de 15 Temmuz’un manevi anlamına dikkat çekti. Gerçekleştirilen fidan dikimiyle birlikte, geçmişin acı hatıralarını unutmadan geleceğe umutla bakılması gerektiği vurgulandı. Etkinlik sonunda katılımcılar, böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem doğanın korunmasına katkı sağlandığını hem de hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine destek olunduğunu belirtti.