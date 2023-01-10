Hükümlüler için kitap bağış kampanyası

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca AVM’de kurulan stantta, hükümlüler için kitap bağışlama kampanyası başlatıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" sloganıyla Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM’de kurulan stantta, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolde devam eden "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde açılan stantta kitap bağışları kabul edilerek, kitaplar ceza infaz kurumlarının envanterine girecek.

Süleymanpaşa’da kurulan standın açılışı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül tarafından yapılırken, ilk kitap bağışını da Vali Yıldırım ve Başsavcı Gül yaptı.

"Kitap İyileştirir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Gül, "Cezaevi güvenlik tedbirlerinin ve infazının temel amacı hükümlülerin topluma kazandırılması, bir daha suç işlememeleri; kanunlara, kurallara ve nizamlara uygun hareket etmeleri ile sosyal hayata uyumlu hale gelmelerinin sağlanması, bu faaliyetlerden biri de ceza infaz kurumlarının içerisindeki kütüphanelerden hükümlülerin istifade edebilmeleri. Bu kütüphanelerde çok sayıda kategoride kitaplarımız var. Bunun çeşitliliğini artırmak, yeni kurulan ceza infaz kurumlarında da kütüphanelerin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla ilk olarak 2021 yılında ceza infaz kurumlarının bünyesinde bulunan kütüphanelere bağış kampanyası adı altında Adalet Bakanlığımızın tensipleriyle başlatıldı. Bu kampanyanın sloganı, ’Bir Kitap, Bir Umut’ idi ve yaklaşık 250 bin kitap bağışı sağlandı. Bunun 2’ncisi de bugün gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı olarak tüm ülkede tüm Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde kampanyamız bugün itibarıyla başladı. Kampanyamızın adı ise ’Kitap İyileştirir’. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.