Hull City'nin forma sponsoru McVitie's oldu

Pladis çatısı altında bulunan bisküvi markası McVitie’s, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City’nin forma sponsoru oldu.

Yıldız Holding’in sahibi olduğu global atıştırmalık şirketi Pladis’in çatısı altında bulunan köklü bisküvi markası McVitie’s, İngiltere futbolunun en eski kulüplerinden Hull City’nin forma sponsoru oldu. Yapılan anlaşmayla McVitie’s’in logosu, 3 yıl süresince “Kaplanlar” olarak bilinen Hull City oyuncularının hem resmi karşılaşma formalarında hem de antrenman formalarında bulunacak. Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadyumu’nda ve sosyal medya kanallarında tüm dünyada milyonlarca tüketicisi olan McVitie’s’in reklamları yer alacak.

Eylül ayında başlayan iş birliğiyle Acun Ilıcalı’nın 2022 yılı Ocak ayında Hull City’yi satın almasından bu yana kulübün gerçekleştirdiği en büyük sponsorluk anlaşması oldu. 1839’dan beri Birleşik Krallık’ın sevilen bisküvilerini ve keklerini üreten McVitie’s, bu desteğiyle Hull City’e yeniden Premier Lig’e yükselme hedefine katkı sunacak. Acun Ilıcalı’nın Hull City takımını satın alması İngiltere kamuoyunca büyük ilgi görmüş ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlamıştı. McVitie’s markasının takıma sponsor olmasıyla bu etkinin daha da artması bekleniyor.

“Globaldeki tecrübemizi spora olan desteğimize de taşımak istedik”

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Atıştırmalık grubumuzun çok uzun süredir Türkiye’de spora verdiği destek, 7’den 70’e herkesin takdirini kazanmış durumda. Öyle ki yıllar önce yürüttüğümüz Futbol Köyleri projemizde binlerce kız ve erkek çocuk yer aldı, bir kısmı bugünün gençleri olarak çeşitli takımlarda top koşturuyor. Türk milli takımlarına olan desteğimizin yanında farklı markalarımızla futbol ve basketbola önemli destekler veriyoruz. Bugün atıştırmalık ürünlerimiz tüm dünyada 4 milyar insana ulaşıyor. Türkiye’de üretilen bazı McVitie’s ürünleri yurt dışı pazarlara gönderilerek ülkemize ihracat geliri kazandırıyor. Globaldeki bu tecrübemizi spora olan desteğimize de taşımak istedik. İngiltere’de pazar lideri olan markamız McVitie’s ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e sponsor olarak da bu konuda önemli bir adım attık. İftihar ettiğimiz bu iş birliğiyle Türkiye’yi spor arenasında da en iyi şekilde temsil ediyoruz. İngiltere’nin en eski futbol kulüplerinden Hull City’nin ‘Kaplanlar’ı artık dünyanın en köklü bisküvi markalarından McVitie’s ile bir arada anılıyor. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil eden iki Türk girişimci olarak bir nevi dayanışma olarak da görebileceğimiz bu işle Ada’da oluşturacağımız sinerjinin Türkiye’nin global arenadaki gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.