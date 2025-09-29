Hulusi Üstün, Vefatının Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Avukat ve Yazar merhum Hulusi Üstün için Silivri’de düzenlenen anma programı, sevenlerini ve dostlarını bir araya getirdi. Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılarak merhum Üstün’ü rahmetle andı.

Başkan Balcıoğlu, törende yaptığı açıklamada, “Renkli kişiliği, engin bilgisi ve yaşam tecrübesiyle ilçemize büyük katkılar sunmuş değerli bir isimdi. Hulusi hocamızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.