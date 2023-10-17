Hülya Avşar kahve ve havuçlu kek ile Balıkesir keyfi yaptı

Fenomenlerin ve ünlülerin lezzet durağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balbucks’ın son konuğu Hülya Avşar oldu. Avşar, tercihini, espresso ve havuçlu kekten yana kullandı.

Spor ve yaşam alanı Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nin açılışı için Balıkesir’e gelen ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile tenis maçının ardından dinlemek için Balbucks’a geldi. Sosyal medya ve haberlerde sıkça mekanın adını duyduğunu söyleyen Hülya Avşar, “Balıkesir’e gelip de burayı görmeden dönmek olmazdı. Burada dünya kahveleri ve lezzetleri Balıkesirlilere sunulmuş çok güzel bir şey. Başkanımız Yücel Yılmaz’ı tebrik ediyorum” dedi.