Hülya Avşar, Yücel Yılmaz'a karşı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksinin açılışında ünlü oyuncu Hülya Avşar ile Yücel Yılmaz tenis kortunda karşı karşıya geldi. Avşar kızı, Ayvalık’ı çok sevdiğini söyleyerek, o bölgede çekilecek yeni projelerde seve seve yer alabileceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Hikmetpaşa Spor Kompleksi’nin açılışı dev karşılaşmaya sahne oldu. Hülya Avşar, tenis kortunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile karşı karşıya geldi. Beraber korta gelen ikili için önce yazı tura atışı yapıldı. Kısa bir antrenmanın ardından Başkan Yılmaz ile Hülya Avşar maçına geçildi. Gençlerin ve çocukların sevgi gösterilerinde bulunduğu Hülya Avşar ise formunun zirvesindeydi. Kısa mücadele sonrasında Hülya Avşar ile Yücel Yılmaz gazetecilere konuştu. Avşar, "Tesis süper, tahmin etmediğim kadar başarılı. Kortlar harika. İnanılmaz kalabalık bir sporcu grubu var. Her şey çok güzel" dedi.

Başkan Yücel Yılmaz ise, "Hülya Hanım’a bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca beni fena halde yenmediği için yine teşekkür ediyorum" dedi.

"Balıkesirli misin?"

Kamuoyunda Balıkesirli olarak bilindiği hatırlatılan Avşar kızı, konuya açıklık getirerek şöyle konuştu:

"Ben Balıkesirli değilim ama siz öyle istiyorsanız ben Edremit doğumluyum. İstiyorsanız Balıkesirliyim diyebilirim. Evet, Balıkesirliyim."

Ayvalık ilçesinin dizi ve film projelerine ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak, "Ayvalık’ta bir projede yer almak ister misiniz" sorusunu da cevaplayan Avşar, "Tabi ki neden olmasın. Yöremizde çekilen çok proje var. Niye olmayalım böyle bir projede. Ancak bütün güzelliklerimizi gösteriyorlar, çok kalabalık oluyor artık. Bu kadar kalabalık olmasın bize kalsın istiyorum ama olmuyor" dedi.

Avşar’a siyaset sorusu

Hülya Avşar’a bir gazeteci "Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday olacağınız söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Avşar, soruya kahkahaları ile cevap verirken, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Neden olmasın" yorumunda bulundu.