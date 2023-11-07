Hülya Koçyiğit, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na katıldı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı.

Hülya Koçyiğit, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na katıldı
Editör
EditörEditör
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AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’na sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı.

Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca 1 Kasım’da başlayan ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın ‘Kültür-Miras & Gelenek-Gelecek’ oturumuna sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman