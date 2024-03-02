Spor giyim markası hummel, ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı. Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ile iş birliklerinin ikinci koleksiyonunun tanıtımında, tasarımlarını "İstediğim Gibi" sloganıyla duyurdu.

hummel, ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı. Sokak kültürünü ve konforu bir araya getiren marka, bu yeni koleksiyonuyla şehir hayatının dinamik ritmine uyum sağlamayı hedefliyor. Koleksiyon, günlük kullanım için şık ve estetik çözümler sunuyor.

Sıla Türkoğlu ile yürütülen projenin ikinci aşaması olarak tanıtılan koleksiyon, "İstediğim Gibi" teması altında bireysel tarz ve konforu ön plana çıkarıyor. hummel x Sıla Türkoğlu iş birliğiyle geniş bir ürün yelpazesi sunarak, herkesin kendi tarzını özgürce ifade edebilmesine imkân tanıyor.

Marka, sadece şık ve gösterişli tasarımlar değil, aynı zamanda rahat, tarz, modern ve sportif kombinler sunuyor. İlkbahar-yaz 2024 koleksiyonu da şehir içindeki farklı ortamlara uyum sağlayabilen ürünleri içeriyor.

Koleksiyon için Sıla Türkoğlu’nun başrolünde olduğu özel bir reklam filmi çekildi. Yönetmenliğini Ekrem Can Bulut’un üstlendiği film, tasarımların, şehrin sokaklarına uyumunu ve koleksiyonun enerjisini görsel bir şölenle izleyiciye sunuyor.

hummel’ın marka elçisi Sıla Türkoğlu yeni koleksiyon ile ilgili, “hummel ile heyecanla ve güzel bir başlangıçla çıktığımız bu yolculukta yine ’İstediğim Gibi’ diyorum ve yazın ruhunu yansıtan bu özel koleksiyonu tercih ediyorum. Benimle birlikte ’istediği gibi davranan, yaşayan ve giyinen’ herkesin hoşuna gidecek bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier ise, “İlkbahar-Yaz koleksiyonu kampanyasının hazırlık döneminde Sıla Türkoğlu’yla yeniden bir araya gelmek bizim için çok mutluluk verici. Sıla ile iş birliğimizin 2. reklam çekimini gerçekleştirdik ve güzel bir sonuç elde ettik. Tüketicilerimizin de içine sinen ve beğenecekleri bir koleksiyon olduğunu düşünüyor; emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.