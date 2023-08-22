Estetik ve sürdürülebilir tasarımları tam 100 yıldır spor giyim dünyası ile buluşturan hummel’ın yeni marka yüzü Sıla Türkoğlu oldu.

Spor giyimin 100 yıldır öncü markalarından hummel’ın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu oldu. Estetik ve sürdürülebilir tasarımları spor ile buluşturan hummel’ın; farklı silüetlerin yeniden yorumlandığı Lifestyle koleksiyonunu ve spordan dansa, yogadan koşuya türlü aktiviteler ile zihni ve bedeni doğayla beslemeyi sevenlere yönelik Mindful Training koleksiyonunu yeni sezonda Sıla Türkoğlu tanıtacak.

Sıla Türkoğlu: "hummel ile bir araya geldiğim için çok mutluyum"

Son zamanlardaki oyunculuk başarısıyla beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, “100 yıllık geçmişiyle spor giyim alanının öncüsü olan hummel ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. Sürdürülebilirlik, dünyamızın en büyük sorunlarından biriyken bu problemi göz ardı etmeden üretilen, geri dönüştürülebilir materyallerden oluşan Mindful Training koleksiyonu ve birçok farklı ruh halimde bile kendimi bulduğum Lifestyle koleksiyonu ile karşınızda olacağım için ayrıca heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Eddy Massier: “Her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz”

Güzel bir iş birliğine imza atıldığını belirten hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, “Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ile keyifli ve heyecan verici bir anlaşmaya imza attık. 100. Yılımızı kutlarken, markamızı tanımlayan öncü başarıların, ikonik spor anlarının ve ilham verici insan becerilerinin yüzyılını da kutluyor; her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” cümlelerine yer verdi.