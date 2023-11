hummel ve Samsunspor, kadına şiddete karşı 'dur' diyor

TAKİP ET

hummel ve Samsunspor, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte forma tasarladı. Samsunspor, Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya, hummel’ın 1986 Danimarka Milli Takımı tasarımından ilham alınan, her bir dikişi, cesaretin ve dayanışmanın işareti olan mor forma ile sahaya çıkacak.

Spor giyimin öncü markalarından hummel ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte sembolik bir forma tasarladı. Samsunspor, Süper Lig’in 13. haftasında, Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına bu özel formayla çıkacak. ‘Dünyanın en ağır forması’ sloganıyla, 15 farklı dilde; ’Kadına Şiddete Hayır’ yazan, yeşil sahalarda kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi ve bu mücadeleye omuz vermek isteyen herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan bu forma, hummel’ın 1986 Danimarka Milli Takımı tasarımından ilham alındı.

hummel Ürün ve Tedarik Direktörü Burcu Duman; “Tam 100 yıldır spor giyimin öncü markalarından biri olarak bugüne kadar birçok forma tasarladık. Ülkemiz futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor’un Beşiktaş maçında giyeceği bu forma ile kadına şiddetin her türüne hayır diyerek; her dilde, her kadının hikayesini anlamaya ve desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer

verdi.

Samsunspor FK CEO’su Zeycan Rochelle Yıldırım ise, "Sporun bu denli güçlü olduğu bir dünyada, milyonları bilgilendirmek ve etkilemek için özellikle erkek egemen alanlarda kadınların korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tartışmalara her zaman ihtiyacımız var. Eğer bu konuda değişim görmek istiyorsak, erkeklerin de tartışmalara dahil olması çok önemli. İşte bu yüzden mor forma projemiz benim için çok anlamlı, çünkü bu konuya beraber dikkat çekmeden bir değişim oluşturamayız” dedi.