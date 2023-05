Hünerli ellerden muhteşem eserler

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SAMEK kurslarında bir araya gelen 2 bin 600 kursiyer, eğitimlerde hayran bırakan sanat eserleri ortaya çıkardı.

Sakaryalıların yeteneklerini keşfettiği, hazırladıkları ürünleri pazara sunma imkanı bulduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), binlerce kişinin sanat öğrenmesini ve meslek edinmesini sağlıyor. Yaygın eğitimde bir marka haline gelen ve her yaştan vatandaşa eğitim imkanı sunarak yeteneklerini geliştirdiği SAMEK kurslarında 9 merkez ile 9 farklı alan ve 44 branşta 2 bin 460 kursiyer uzman eğiticilerden eğitim alıyor. El sanatlarından geleneksel sanatlara, mutfak eğitimlerinden dil eğitimlerine ve kişisel gelişimden bilgisayar eğitimlerine kadar çeşitli branşlarda yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde binlerce kişi hayatın her alanında katma değer üretiyor. Kursiyerlerin taleplerini alarak her dönem yeni branşları bünyesine katan SAMEK Kocaali, Karasu, Karaman, Arifiye, Sapanca, Akyazı, Geyve, Ofis Samet Merkezi ve Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde geleneksel ve kültürel sanatların icrasıyla ortaya harika eserler çıkıyor. Tüm kurslarda aktif eğitimler devam ederken, tezgâhın başına geçen sanatkâr adayları çeyiz, takı tasarımı, el nakışı, iğne oyası, kırkyama, makrome, kağıttan aksesuar tasarımları, keten telkâri konusunda yaptıkları eserlerle görenleri hayran bırakıyor. Sanat öğretisi kazanan, meslek sahibi olan kursiyerlerin eserleri eğitim sonunda farklı noktalarda sergileniyor ve ilgili pazara sunuluyor. Ayrıca eser sahipleri kendi oluşturduğu pazarda ürünlerini satışa sunarak gelir elde ediyor.